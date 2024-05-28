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ФСБ предупредила об активизации спецслужб Украины у границ России

08:43
  • вторник
  • 28 мая 2024

Они наращивают свою активность

При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, у российских границ наращивается разведывательная активность спецслужб Украины. Об этом во вторник, 28 мая, рассказал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
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Кулишов отметил, что это сопровождается попытками втягивания жителей приграничных районов России в разведывательно-подрывную деятельность.

Наряду с этим растет активность разведдеятельности НАТО и оперативно-боевой подготовки войск альянса. Во время этим мероприятий отрабатываются сценарии ведения боевых действий против России, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории, цитирует Кулишова РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что злоумышленник, планировавший диверсию на железной дороге в Кировском районе республики, подорвался на своей же бомбе. Политик подчеркнул, что "все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты", а диверсантов ждет "или тюрьма, или смерть".

Тем временем Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы жителя Новосибирска Илью Бабурина. Он планировал поджог военкоматов по заданию батальона "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен).

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