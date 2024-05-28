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ВС России обнаружили тайник ВСУ с американскими Javelin

08:28
  • вторник
  • 28 мая 2024

Все боеприпасы уничтожили

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" обнаружили в Авдеевке (ДНР) схрон Вооруженных сил Украины с иностранным оружием.

Тайник располагался в подвале частного дома. В нем лежали противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-мм осколочные мины и немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету, сообщили ТАСС в Минобороны России.

После обследования схрона на предмет мин-ловушек и растяжек, ВС России вынесли все боеприпасы для дальнейшего уничтожения.

Авдеевка находится под контролем российских сил с 17 февраля. В настоящий момент в населенном пункте проходит разминирование городских районов и участков.

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