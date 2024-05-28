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Профессор Лузянин: "США повышают ставки в ситуации вокруг Тайваня"

09:35
  • вторник
  • 28 мая 2024

Пекин недоволен

США намерены поставлять Тайваню оружие, причём новейшее. Об этом заявил в Тайбэе председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол. Он возглавляет делегацию конгрессменов, прибывшую на Тайвань выразить поддержку новому главе администрации острова Лаю Циндэ. Руководитель Тайваня, вступивший в должность на прошлой неделе, ранее высказывался за провозглашение независимости острова. Его успех на выборах вызвал в Пекине недовольство. 

О ситуации вокруг Тайваня с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил профессор Высшей школы экономики, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин.

"Глава американской делегации играет на повышение, заявляя, что новейшее вооружение будет поставляться, нахально и нагло действуя против Пекина. А сам глава Тайваня, он подыгрывает, как бы понимая, что официальное объявление независимости Тайваня неизбежно вызовет ответную военную операцию. На что даже не шла предыдущая глава Тайваня. Он говорит на грани фола: "Хорошо, чтобы вы признали нашу независимость". Понятно, что ответ будет отрицательным. Но сам факт вопроса означает, что он повышает ставки. Как и американская сторона. Обе стороны действуют на повышение ставок, явно раздражая, усиливая реакцию Китая", - заявил Лузянин.

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