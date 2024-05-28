В английских судах захотели запретить парики из-за жалоб темнокожих адвокатов

Традиционный дресс-код адвоката дискриминируют людей с афро-карибским типом волос

Суд идёт! И как идёт... Британия - страна, верная традициям и своим незыблемым ценностям, переживает нешуточную трансформацию, которая грозит лишить жителей Соединённого Королевства национальной идентичности. Некогда символ империи, сегодня британский лев напрягает дряблые мускулы, прячась за фасадом "инклюзивности" и "мультикультурализма".

В мире бесконечной терпимости и абсолютного равенства всё же оставались вещи, которые делали Британию Британией. Традиции. Но началась кампания против классического наряда английских адвокатов, который верой и правдой служил им более трехсот лет. Что же случилось? Несколько чернокожих юристов подали жалобы на то, что традиционный дресс-код адвоката дискриминируют людей, обладающих афро-карибским типом волос! Откровенный расизм!

"Старшие судьи активно обсуждают с Советом адвокатов выводы своей рабочей группы по судебной одежде. Мы приветствуем эти дискуссии как часть нашей продолжающейся совместной работы над разнообразием и инклюзивностью в юридической профессии".

Разнообразие и инклюзивность - священные коровы либерального мира. Англиканская церковь после недолгих дискуссий согласилась благословлять однополые браки: в рядах священников нашлось немало сторонников однополой любви. Традиционалисты протестуют. Новое поколение взращивается в условиях такой толерантности, что уже не понятно, остались ли половые различия в этом обществе?

"Оставьте в покое детей!" - скандировать можно сколько угодно. Но традиционные ценности сданы в утиль. Новые ориентиры сбивают традиционалистов с толку. Но мир, который веками эксплуатировал другие народы и наплевательски относился к чужим культурам, вдруг осознал, что сам растворяется в глобальном мультикультурализме и может остаться на обочине глобальной деревни. И парики здесь ни при чём, когда в действительности всё не так как на самом деле.

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