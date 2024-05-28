Выстрелом сбил беспилотник: новые подвиги российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии лейтенант Максим Сагарь заметил вражеский дрон-камикадзе над позициями своего подразделения и прицельным выстрелом из стрелкового оружия подбил его. Беспилотник сдетонировал в воздухе, не успев нанести урон.

Штурмовая группа Олега Андреенко в ходе освобождения одного из населённых пунктов отбила контратаку врага с замаскированных позиций. Прапорщик вынес из-под огня двух раненых товарищей, передал их медикам и вернулся на огневую позицию. Наступление наших подразделений было продолжено.

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