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Выстрелом сбил беспилотник: новые подвиги российских военных

08:50
  • вторник
  • 28 мая 2024

Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии лейтенант Максим Сагарь заметил вражеский дрон-камикадзе над позициями своего подразделения и прицельным выстрелом из стрелкового оружия подбил его. Беспилотник сдетонировал в воздухе, не успев нанести урон.

Штурмовая группа Олега Андреенко в ходе освобождения одного из населённых пунктов отбила контратаку врага с замаскированных позиций. Прапорщик вынес из-под огня двух раненых товарищей, передал их медикам и вернулся на огневую позицию. Наступление наших подразделений было продолжено.

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