Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма

Забывчивость или новая попытка переписать историю? Джо Байден озвучил собственную версию о завершении Второй мировой войны, заявив, что от фашизма всех спасла армия США. О роли Советского Союза и других стран в разгроме Третьего Рейха Байден предпочёл не упоминать.

Свой взгляд на события 80-летней давности американский президент озвучил на праздновании Дня памяти на Арлингтонском национальном кладбище. Байден отметил, что Америка – единственная страна в мире, основанная на идее, что все люди созданы равными. И именно за это боролись солдаты США, которые и освободили Европу от "коричневой чумы".

"Ради защиты нашей независимости, сохранения нашего единства и победы над фашизмом строились прочные альянсы, пережиты две мировые войны. Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, как мы высадились в Нормандии, освободили континент и буквально спасли весь мир", - заявил Байден.

На выступление американского лидера отреагировали в российском МИД. Там отметили, что "современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма". Впрочем, ожидать другого от страны, которая сейчас взращивает неонацистский режим в Киеве и поставляет ему оружие, не приходится.

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