ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве жестко ответили на нелепые слова Байдена о "победе" США над фашизмом

08:51
  • вторник
  • 28 мая 2024

Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма

Забывчивость или новая попытка переписать историю? Джо Байден озвучил собственную версию о завершении Второй мировой войны, заявив, что от фашизма всех спасла армия США. О роли Советского Союза и других стран в разгроме Третьего Рейха Байден предпочёл не упоминать.

Свой взгляд на события 80-летней давности американский президент озвучил на праздновании Дня памяти на Арлингтонском национальном кладбище. Байден отметил, что Америка – единственная страна в мире, основанная на идее, что все люди созданы равными. И именно за это боролись солдаты США, которые и освободили Европу от "коричневой чумы".

"Ради защиты нашей независимости, сохранения нашего единства и победы над фашизмом строились прочные альянсы, пережиты две мировые войны. Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, как мы высадились в Нормандии, освободили континент и буквально спасли весь мир", - заявил Байден.

На выступление американского лидера отреагировали в российском МИД. Там отметили, что "современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма". Впрочем, ожидать другого от страны, которая сейчас взращивает неонацистский режим в Киеве и поставляет ему оружие, не приходится.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.