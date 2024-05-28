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В России сегодня отмечают День пограничника

08:47
  • вторник
  • 28 мая 2024

Первая линия обороны сейчас - на границе с Украиной

В России отмечают День пограничника. Эта памятная дата связана с созданием главного управления пограничной охраны РСФСР в 1918 году.

Сегодня наша страна имеет общие рубежи с шестнадцатью государствами на суше и с двумя по морю. Под охраной погранвойск - территория, протяжённостью более шестидесяти тысяч километров.

Но первая линия обороны сейчас - на границе с Украиной. В прошлом году бойцами погранвойск выявлено более полутора тысяч лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

Важность задач, которые стоят перед российскими пограничниками в своём обращении к личному составу и ветеранам службы отметил Владимир Путин.

"Серьезных, значимых результатов нужно добиваться по всем направлениям пограничной деятельности. Вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным трафиком морских биоресурсов. Содействовать развитию международного экономического и гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с нашими добрыми соседями. На пограничные органы возложены действительно большие и ответственные задачи. Уверен, что и в дальнейшем вы будете решать их достойно. Хочу поблагодарить вас за верность долгу, за добросовестную службу в интересах нашей Родины и нашего народа. Пожелать успехов, здоровья вам и вашим близким. С праздником, уважаемые товарищи! С Днём пограничника!" - заявил Владимир Путин.

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