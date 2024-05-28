МИД России объяснил повторный удар ВСУ по Луганску

По городу били кассетными боеприпасами

Украинские военные повторно обстреляли Луганск, чтобы досталось работавшим на месте происшествия спасателям. Такое мнение во вторник, 28 мая, высказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Как написал дипломат в своем Telegram-канале, "не исключен повторный удар по месту, где работают спасатели, ликвидирующие последствия недавнего ракетного удара". Он произошел вскоре после того, как вечером 27 мая ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, восемь пострадали во время ракетного удара по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР. ВСУ обстреляли ее американскими ракетами ATACMS. После удара на нефтебазе вспыхнул пожар.

В апреле Родион Мирошник рассказал, что от украинских ударов по российской территории с начала 2024 года погиб 201 мирный житель, украинские военные выпустили 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам в России.

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