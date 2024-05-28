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Посол Антонов отметил попытки США принизить роль СССР в сокрушении фашизма

09:21
  • вторник
  • 28 мая 2024

Байден назвал США победителями фашизма

Американские власти занимаются принижением и дезавуированием роли СССР в сокрушении фашизма. На это указал российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя новое высказывание президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

На выступлении в День памяти Байден назвал американцев защитниками и спасителями всего мира от фашизма, даже не упомянув СССР и другие страны, спасавшие мир в годы Великой Отечественной войны.

Антонов напомнил про бесспорные факты — "нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами", но Вашингтон продолжает принижать роль США.

Антонов назвал подобные вбросы частью психологической войны против России, пообещав, что "мы будем с этим бороться и не допустим искажения истории" и "не дадим забыть, что наш народ положил на алтарь 27 млн жизней", сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии в США.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин напомнил про "историческое отношение англосаксов к континентальному фашизму", которые "вскармливали Гитлера" и "натравливали его на нас, начав Вторую мировую войну Мюнхенским сговором", чтобы "нас уничтожить или, если не получится, нанести нам максимальный ущерб".

Однако в России помнят уроки истории и подвиги предков. Глава государства Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики в области исторического просвещения. Она, в частности, предполагает координацию усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия.

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