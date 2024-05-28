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Байден впал в панику из-за провала предвыборной кампании

09:12
  • вторник
  • 28 мая 2024

Об этом свидетельствуют и последние шаги его администрации

Президент США Джо Байден впал в панику, что выдают и недавние действия его администрации. Паника вызвана отставанием действующего президента от Дональда Трампа в опросах общественного мнения в преддверии выборов, считает обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.

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Байден на встречах с избирателями утверждает, что опросы общественного мнения, свидетельствующие о его проигрыше конкуренту Трампу, ошибочны. Он даже заявляет, что динамика в опросах в его пользу - о чем пресса якобы не пишет.

Автор подчеркивает: пресса этого не пишет, потому что это неправда. Бывший президент Дональд Трамп превосходит Байдена в большинстве опросов. И меры, о которых объявил Белый дом, выдают панику его хозяина. "Стратегическое" высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-восточного резерва и объявление о новом этапе списания студенческих долгов выглядят как оскорбительная попытка дать взятку избирателям после четырех лет неудачной политики.

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