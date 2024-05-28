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Двигатель самолета загорелся при взлете в аэропорту Чикаго

09:25
  • вторник
  • 28 мая 2024

Никто не пострадал

Двигатель самолета авиакомпании United Airlines загорелся в аэропорту Чикаго.

Борт намеревался перевезти в Сиэтл 148 пассажиров. Люди заметили черный дым, когда Airbus 320 готовился к взлету. Самолет быстро отбуксировали с рулежной дорожки к терминалу.

Всех пассажиров эвакуировали, им предоставили резервный борт. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины возгорания пока не называются, пишет издание ABC13 Houston.

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