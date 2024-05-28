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Первый рейс из аэропорта Элисты готовится к вылету

09:49
  • вторник
  • 28 мая 2024

Воздушная гаварнь возобновляет работу после долгого перерыва.

28 мая аэропорт Элисты, закрытый после начала специальной военной операции на Украине, возобновляет свою работу.

Первый рейс в московский аэропорт Жуковский выполнит авиакомпания Red Wings, он готовится к вылету. Все пассажиры уже на месте, передает РИА Новости.

Срок возобновления полетов из аэропорта Элисты уже несколько раз переносился. Изначально воздушная гавань должна была открыться 3 мая. Потом власти республики сдвинули сроки на конец майских праздников, а затем еще до 28 мая.

Воздушная гавань Элисты была закрыта для гражданской авиации с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В сентябре 2023 года был проведен капремонт пассажирского терминала.

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