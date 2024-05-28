ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мадуро обвинил США и ЕС в срыве мирного соглашения России и Украины

09:49
  • вторник
  • 28 мая 2024

Проект договора был готов к подписанию, отметил политик

Евросоюз и Соединенные Штаты Америки два года назад воспрепятствовали заключению мирного договора между Россией и Украиной. Такое заявление сделал в понедельник, 27 мая, президент Венесуэлы Николас Мадуро.
МИД России ознакомился с коммюнике швейцарского "мирного саммита" по Украине

Политик подчеркнул, что "проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение".

В конечном счете конфликт на Украине "продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений", цитирует заявление Мадуро ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в вопросе о возможности использования стамбульских договоренностей 2022 года для нового диалога с Украиной речь идет о принципе, а не конкретном документе.

Американские СМИ, к которым попал проект документа 2022 года, рассказали, в чем состоят его основные принципы. Как пишет WSJ, в числе условий был абсолютный отказ Киева от присоединения к НАТО и иным военным блокам при сохранении права Украины вступить в Евросоюз.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.