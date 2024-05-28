Мадуро обвинил США и ЕС в срыве мирного соглашения России и Украины

Проект договора был готов к подписанию, отметил политик

Евросоюз и Соединенные Штаты Америки два года назад воспрепятствовали заключению мирного договора между Россией и Украиной. Такое заявление сделал в понедельник, 27 мая, президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Политик подчеркнул, что "проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение".

В конечном счете конфликт на Украине "продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений", цитирует заявление Мадуро ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в вопросе о возможности использования стамбульских договоренностей 2022 года для нового диалога с Украиной речь идет о принципе, а не конкретном документе.

Американские СМИ, к которым попал проект документа 2022 года, рассказали, в чем состоят его основные принципы. Как пишет WSJ, в числе условий был абсолютный отказ Киева от присоединения к НАТО и иным военным блокам при сохранении права Украины вступить в Евросоюз.

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