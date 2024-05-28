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Латвия поддержала идею разрешить Киеву удары по территории России

09:58
  • вторник
  • 28 мая 2024

Речь идет о применении западного оружия для таких атак

Нет причин, по которым киевский режим должен воздерживаться от нанесения ударов по территории России — такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
В Европе наметился раскол из-за возможных ударов по России западным оружием

Как заявил политик телеканалу CNN, успехи ВС России на поле боя — это следствие "неспособности обеспечить Украину оружием и введения ограничений" на его применение.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал просьбу киевского режима разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории — неожиданно для ряда европейских политиков. Глава итальянского кабмина Джорджа Мелони подчеркнула, что заявлений, вызывающих споры, и без неосторожных высказываний генсека НАТО слишком много.

В Министерстве обороны ФРГ подтвердили, что между Германией и Украиной действует соглашение, касающееся принципов и условий применения вооружений и военной техники, которые Берлин поставляет Киеву. Однако рассказать, в чем состоит это соглашение, в Берлине отказались.

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