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Путин заявил о координации усилий Москвы и Баку в региональных делах

09:53
  • вторник
  • 28 мая 2024

28 мая в Азербайджане отмечается День независимости

Москва и Баку будут и дальше наращивать продуктивное сотрудничество во всех областях, продолжат координировать усилия в региональных делах. Уверенность в этом высказал президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости республики.

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В телеграмме отмечается, что Азербайджан добился больших успехов в социально-экономическом развитии. Республика пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня.

Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение отношениям союзничества с Баку. Российский лидер отметил, что расширение взаимодействия двух стран отвечает интересам дружественных народов, служит упрочению безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии.

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