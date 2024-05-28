ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев объявил США пособниками террористов

10:12
  • вторник
  • 28 мая 2024

Соединенные Штаты вскормили киевский неонацистский режим, отметил политик

Вашингтон окормляет и финансирует "бандеровскую власть" нынешней Украины, при этом поощряет террористические акты против мирных граждан России. Такое заявление сделал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Посол Антонов отметил попытки США принизить роль СССР в сокрушении фашизма

Как подчеркнул российский политик, американцы "стали пособниками террористов, поскольку вскормили киевский неонацистский режим".

Медведев также рассказал, что с приходом к власти нынешнего руководства США и "при попустительстве безвольных евробюрократов американский истеблишмент объявил нам гибридную войну", сообщает ТАСС.

В апреле Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Российское следствие установило, что американские чиновники и представители государств Североатлантического альянса использовали средства, поступавшие через коммерческие организации, для финансирования террористических актов в России.

При этом США пытаются отвести подозрения от Украины в причастности к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". В Службе внешней разведки России предупредили, что Вашингтон рискует навлечь на себя подозрения в причастности к международному терроризму из-за действий по обелению киевского режима.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военные США
Военные США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.