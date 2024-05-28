Соединенные Штаты вскормили киевский неонацистский режим, отметил политик

Вашингтон окормляет и финансирует "бандеровскую власть" нынешней Украины, при этом поощряет террористические акты против мирных граждан России. Такое заявление сделал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул российский политик, американцы "стали пособниками террористов, поскольку вскормили киевский неонацистский режим".

Медведев также рассказал, что с приходом к власти нынешнего руководства США и "при попустительстве безвольных евробюрократов американский истеблишмент объявил нам гибридную войну", сообщает ТАСС.

В апреле Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Российское следствие установило, что американские чиновники и представители государств Североатлантического альянса использовали средства, поступавшие через коммерческие организации, для финансирования террористических актов в России.

При этом США пытаются отвести подозрения от Украины в причастности к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". В Службе внешней разведки России предупредили, что Вашингтон рискует навлечь на себя подозрения в причастности к международному терроризму из-за действий по обелению киевского режима.

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