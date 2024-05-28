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ЕС обсудит удары Украины по России и "риски эскалации"

10:23
  • вторник
  • 28 мая 2024

Единства в этом вопросе нет

Главы Минобороны Евросоюза обсудят удары Киева западным оружием по территории России и связанные с этим "риски эскалации".

Переговоры пройдут во вторник в Брюсселе, 28 мая, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Кроме того, сегодня США и ЕС обсудят выделение военной помощи на пять миллиардов евро через Европейский фонд мира. Поступление денег блокирует Венгрия, которая требует не использовать ее взносы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержали идею разрешить Киеву удары западным оружием по территории России. Тем не менее, единства в Европе по этому вопросу нет. В частности, против ударов по России западным оружием высказались Германия и Италия, пишет Politico.

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