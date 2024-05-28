Собянин: В июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

16 июня собаки смогут посоревноваться друг с другом

В июне в Москве пройдет цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник" для собак и их владельцев.

Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Каждые выходные для собаководов будут проводить выставки, консультации, выступления и соревнования.

Врачи передвижных ветстанций "Ветмобиль" проведут первичные консультации питомцев, дадут советы по уходу и питанию. Фотографы сделают на память профессиональные снимки. Кинологи проведут показательные выступления и расскажут о собаках - спасателях, разыскниках, саперах, охранниках, поводырях и помощниках.

В парке на Кольской улице 16 июня пройдут соревнования на кубок столицы по аджилити – это преодоление собакой полосы препятствий. В соревнованиях примут участие команды из разных городов России, а также из соседней Белоруссии.

Собянин отметил, что 2021 года в Москве создаются новые и модернизируются по единому стандарту существующие площадки для выгула собак. За три года в разных районах города появилось более 50 современных площадок. Также в Москве работает сервис “Мой питомец", он содержит в себе множество полезной информации об уходе за домашними любимцами.

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