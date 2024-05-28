"Лето в Москве": как в учреждениях культуры Москвы отметят День защиты детей

Мероприятия проведут 1 и 2 июня

1 и 2 июня в парках, музеях, культурных центрах и других учреждениях, подведомственных столичному Департаменту культуры, пройдут мероприятия в честь Международного дня защиты детей. Они состоятся в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

"Лето в Москве. Все на улицу!" — самый масштабный фестиваль в мире, объединивший столичные парки, культурные центры, музеи и другие учреждения. В рамках фестиваля пройдет свыше шести тысяч событий, а откроется он в Международный день защиты детей масштабной программой — по всей Москве запланированы праздничные концерты, мастер-классы, игры, спектакли, кинопоказы и прочие мероприятия, рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Так, гостей ждут 28 парков. В первые летние выходные там пройдут концерты, фестивали, мастер-классы и развлекательные программы.

В музее-заповеднике "Царицыно" 1 июня состоится инклюзивный пикник, мероприятия в рамках которого будут доступны каждому ребенку вне зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей. Масштабный фестиваль для детей, подростков и их родителей "Небо" вновь организуют в Парке Горького 1 и 2 июня. В парке "Сокольники" пройдет торжественная церемония награждения лауреатов конкурса грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

К Международному дню защиты детей в столичных библиотеках, культурных центрах и музеях также запланировано более 35 бесплатных мероприятий.

1 июня в 12:30 на парковой территории культурного центра "Новослободский" состоится анимационная программа для детей "Шоу мыльных пузырей". Культурный центр "Киевский" представит насыщенную программу. В течение дня на его территории будут доступны батуты и аттракционы, а также пройдут творческие мастер-классы и концерт. Гости музея-заповедника "Коломенское" смогут попробовать себя в различных мастер-классах, связанных с народными художественными промыслами.

Ранее в Москве прозвучали последние звонки для для почти 180 тысяч столичных выпускников девятых и одиннадцатых классов. Прошли торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. С завершением важного этапа в жизни выпускников поздравил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Тем временем в столице продолжается фестиваль "Москва — на волне. Рыбная неделя". Он проходит с 24 мая по 2 июня. На торговых площадках представят около 600 видов рыбы и морепродуктов. Рыбный рынок на Новоухтомском шоссе, помимо проведения традиционных кулинарных мастер-классов, покажет 2 июня шоу, на котором будут разделывать тунца.

Для предпочитающих музейный досуг в столице работает Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ, которому исполнилось пять лет. В этом уникальном пространстве можно узнать, как развивался русский язык и что его ждет в будущем.

Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что все чаще Москву выбирают для семейного отдыха: в майские праздники во многих отелях число гостей с детьми доходило до 70% от общего количества постояльцев. В целом средний уровень загрузки столичных гостиниц в период длинных весенних выходных составил 68%.

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