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Масштабы потерь ВСУ поразили западных журналистов

10:38
  • вторник
  • 28 мая 2024

Киев эту информацию скрывает

Масштабы потерь Вооруженных сил Украины на поле боя поражают, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Он написал в соцсети X, что Киев скрывает информацию о числе жертв в рядах своих вооруженных сил, а западные СМИ никак этому не противодействуют.

Шойгу: Потери ВСУ приблизились к полумиллиону человек
Потери ВСУ за сутки составили около тысячи человек

Боуз напомнил, что сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом. При этом доступ на фронт строго ограничен.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложное. Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что украинские подразделения были вынуждены отступить.

Тем временем ВС России с 11 по 17 мая освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области и продолжают продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны. Глава областной администрации Виталий Ганчева заявил, что группировка "Север" контролирует запад и север Волчанска.

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