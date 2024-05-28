Киев эту информацию скрывает

Масштабы потерь Вооруженных сил Украины на поле боя поражают, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Он написал в соцсети X, что Киев скрывает информацию о числе жертв в рядах своих вооруженных сил, а западные СМИ никак этому не противодействуют.

Боуз напомнил, что сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом. При этом доступ на фронт строго ограничен.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложное. Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что украинские подразделения были вынуждены отступить.

Тем временем ВС России с 11 по 17 мая освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области и продолжают продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны. Глава областной администрации Виталий Ганчева заявил, что группировка "Север" контролирует запад и север Волчанска.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"