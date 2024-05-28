МИД Польши не исключил отправку войск на Украину

Тема вовлеченности стран НАТО остается открытой

На сегодняшний день нельзя исключать возможность отправки польских войск на Украину. Такое заявление сделал во вторник, 28 мая, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Как отметил политик в комментарии изданию Gazeta Wyborcza, сейчас нельзя отметить никакие варианты в том, что касается развития конфликта на Украине.

Ранее глава венгерского кабмина Виктор Орбан заявил, что заявления западных политиков и журналистов свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. Политик подчеркнул, что не верит в нападение России на какую-либо страну НАТО.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что Европа не ведет войну против России и ее народа, хотя и продолжит оказывать помощь Украине столько, сколько это потребуется.

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