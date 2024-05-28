ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главы Росатома и МАГАТЭ начали переговоры по ЗАЭС в Калининграде

11:19
  • вторник
  • 28 мая 2024

Встреча проходит в вип-зале аэропорта

Глава Росатома и генеральный директор МАГАТЭ проводят переговоры по ситуации на Запорожской АЭС. Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси встретились в Калининграде, на территории аэропорта Храброво. Переговоры проходят в вип-зале, передает ТАСС.

Украинский дрон-камикадзе атаковал Запорожскую АЭС
Гросси объяснил, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ уже не первый раз посещает Россию для обсуждения положения дел на Запорожской АЭС. ВС России взяли под контроль крупнейшую действующую АЭС в Европе в ходе спецоперации, 28 февраля 2022 года. С тех пор станция и город энергетиков Энергодар постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Гросси встречался с российскими официальными лицами в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде. В марте глава МАГАТЭ посетил Сочи, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и призвал к максимальной военной сдержанности вокруг ЗАЭС.

Алексей Лихачев неоднократно обращал внимание на риски аварии на станции в связи с украинскими обстрелами и уведомлял об этом руководство МАГАТЭ. В агентстве факт атак признают, констатируют риск ядерной аварии. Однако инициаторов атак не называют.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Рафаэль Гросси на "Запорожской АЭС"
Рафаэль Гросси на "Запорожской АЭС"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.