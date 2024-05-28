Главы Росатома и МАГАТЭ начали переговоры по ЗАЭС в Калининграде

Встреча проходит в вип-зале аэропорта

Глава Росатома и генеральный директор МАГАТЭ проводят переговоры по ситуации на Запорожской АЭС. Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси встретились в Калининграде, на территории аэропорта Храброво. Переговоры проходят в вип-зале, передает ТАСС.

Гендиректор МАГАТЭ уже не первый раз посещает Россию для обсуждения положения дел на Запорожской АЭС. ВС России взяли под контроль крупнейшую действующую АЭС в Европе в ходе спецоперации, 28 февраля 2022 года. С тех пор станция и город энергетиков Энергодар постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Гросси встречался с российскими официальными лицами в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде. В марте глава МАГАТЭ посетил Сочи, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и призвал к максимальной военной сдержанности вокруг ЗАЭС.

Алексей Лихачев неоднократно обращал внимание на риски аварии на станции в связи с украинскими обстрелами и уведомлял об этом руководство МАГАТЭ. В агентстве факт атак признают, констатируют риск ядерной аварии. Однако инициаторов атак не называют.

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