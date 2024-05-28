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В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19

11:36
  • вторник
  • 28 мая 2024

Госпитализированы 1748 человек

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю увеличилась на 3,1%.
Попова описала симптомы заражения штаммом FLiRT

Увеличение заболеваемости отмечено в 36 субъектах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю госпитализировали 1748 человек. Выздоровели 12 876 человек, скончались 48 пациентов.

Ранее в России выявили первые случаи заражения новым вариантом коронавируса FLiRT. Большой опасности он не представляет, заявили в Роспотребнадзоре. Преобладающим вариантом COVID-19 в нашей стране остается вариант "омикрон".

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