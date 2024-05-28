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Германия и Италия выступили против ударов ВСУ западным оружием по России

12:04
  • вторник
  • 28 мая 2024

Дискуссия на Западе на эту тему продолжается

Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады.
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Как пишет Politico, Берлин и Рим не поддержат соответствующую инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который считает возможным снять ограничения на применение западного оружия киевским режимом.

Между государствами НАТО и Евросоюза "нет консенсуса" по этому вопросу, а потенциальная отмена ограничений на удары "вызывает споры также внутри Североатлантического альянса", отмечает издание.

Ранее в Министерстве обороны ФРГ подтвердили, что между Германией и Украиной действует соглашение, касающееся принципов и условий применения вооружений и военной техники, которые Берлин поставляет Киеву. Однако рассказать, в чем состоит это соглашение, в Берлине отказались.

В Соединенных Штатах уверяют, что никогда не поощряли Украину бить по российской территории западным оружием и не предоставляли ей таких возможностей. Однако в Конгрессе звучат призывы изменить эту позицию.

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