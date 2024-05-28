Собянин: Трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Три из пяти участков магистрали уже построены

Строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершится в 2026 году. Об этом во вторник, 28 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Она пересечет четыре крупные магистрали: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, а также свяжет Минское и Симферопольское шоссе и сделает удобнее поездки между районами ТиНАО. Три участка трассы уже завершены. Еще два, от транспортного узла "Столбово" до улицы Поляны и от улицы Поляны до Варшавского шоссе, — сейчас строятся. Всего специалистам предстоит проложить более 43 километров дорог, в том числе одну эстакаду, пять путепроводов и один тоннель. Кроме того, обустроят 16 пешеходных переходов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что свыше 35 километров автодорог построят в этом году в Троицком и Новомосковском округах Москвы. Например, в поселении Мосрентген введут в эксплуатацию порядка восьми километров дорог, в Коммунарке запустят часть трассы, соединяющую Калужское и Варшавское шоссе.

При этом в Москве были организованы рейды по выявлению нарушителей среди пользователей электросамокатов и велосипедов. Основная цель мероприятия — напомнить горожанам, использующим это средство передвижения, о важности соблюдения правил дорожного движения.

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