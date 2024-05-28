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Киев попросил Запад "закрыть небо" над Украиной

12:01
  • вторник
  • 28 мая 2024

И разрешить обстреливать российскую территорию

Запад просят закрыть небо над Украиной. К соседним странам обратился глава украинского минобороны Рустем Умеров.

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Министр обороны сообщил, что направил просьбу странам-членам НАТО, которые не могут предоставить Киеву свои системы ПВО. Умеров считает, что они могли бы закрыть небо над западными украинскими регионами, сбивая российские ракеты со своей территории, передает ТАСС.

Кроме того, глава минобороны Украины попросил у стран Запада разрешение на применение оружия на дальние расстояния. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ могут использовать западное оружие для ударов по России. Также Парламентская ассамблея НАТО разрешила Киеву бить по целям на российской территории.

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