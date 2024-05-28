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Жара в Московском регионе может сохраниться до середины июня

12:20
  • вторник
  • 28 мая 2024

Местами температура поднимется до +30

Жара в Москве и области может сохраниться до середины июня.

Календарное лето в столичном регионе начнется с июльской погоды, температура воздуха 1 июня составит 25 градусов, рассказала агентству "Москва" ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Расчеты показывают, что и в первой половине июня в столичном регионе удержится очень теплая, подчас жаркая погода. И все стараниями областей повышенного атмосферного давления", - объяснила она.

Сильная жара с температурами до +30 установится в Центральной России и на севере страны. А в Поволжье, наоборот, ожидаются заморозки, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Накануне Вильфанд заявил, что купальный сезон можно открывать в Москве уже в эти выходные, вода прогреется до 20 градусов  - это выше, чем на Черноморском побережье.  

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