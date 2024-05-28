ЦИК назвал сумму расходов на организацию выборов президента России

Трехдневное голосование проводилось в марте

Более 29 миллиардов рублей было израсходовано на организацию выборов президента России в марте 2024 года. Это составляет 89% от выделенных средств, рассказал во вторник, 28 мая, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Булаев напомнил, что на организацию избирательной кампании выделялось 33,233 миллиона рублей, а потратили 89% указанной суммы. При этом экономия бюджетных средств составила 3,4491 миллиарда рублей.

Зампред Центризбиркома подчеркнул, что "это по разным причинам экономия сложилась, но очень важно, что эта экономия есть, и она возвращается в федеральный бюджет", тем более что для бюджета эти средства "не лишние", сообщает ТАСС.

При этом продолжается подготовка к единому дню голосования, предстоящему в сентябре. В Общественной палате 14 мая объявили, что уже 25 российских регионов подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах различного уровня. Эта система является трехуровневой и обеспечивает высочайший уровень прозрачности.

Вице-спикер Государственной думы и бывший кандидат в президенты России Владислав Даванков предложил внести в российское избирательное законодательство поправки о праве россиян голосовать на выборах с 16 лет. Он отметил, что в этом возрасте многие имеют навык критического мышления, а значит, могут сделать политический выбор.

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