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МИД пообещал Варшаве "рикошет" на притеснения российских дипломатов

12:42
  • вторник
  • 28 мая 2024

Русофобы пожалеют

Русофобы в Варшаве пожалеют, если решат ограничить передвижения дипломатов России в Польше. Тогда польские дипломаты столкнутся с ответом Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. Захарова отметила, что пока дело ограничилось этим заявлением, никаких дипломатических нот или иных документов на этот счет МИД России не получал.

Если же документы поступят, и там будут содержаться тезисы об ограничении на перемещения российских дипломатов, то на это будет дан ответ. В Варшаве должны понимать, что ответ буквально отрикошетит на польских дипломатов в России – так, чтобы русофобская верхушка пожалела, заключила представитель МИД в эфире Первого канала.

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