Песков высказался об участии России в саммите по Украине в Саудовской Аравии

Без Москвы любые переговоры безрезультативны

В Кремле не подтвердил планы созвать саммит в Саудовской Аравии при участии России и Украины.

В настоящий момент речь о подобном мероприятии не идет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это все пока гипотетические обсуждения, сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники", - сказал представитель Кремля (цитата по RT).

Песков отметил, что сейчас идет подготовка к конференции в Швейцарии без участия России.

"С нашей точки зрения, она (пресс-конференция в Швейцарии – прим. ред.) абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины", - добавил он.

Ранее в Кремле заявили, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом, но передача Украине новых российских регионов категорически исключается.

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