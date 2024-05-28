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ВС России сбили МиГ-29 ВСУ и 39 дронов в зоне СВО

13:31
  • вторник
  • 28 мая 2024

"Южная" группировка уничтожила более 700 боевиков

Российские средства противовоздушной обороны сбили МиГ-29 воздушных сил Украины. Также в зоне СВО уничтожено 39 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили на брифинге в Минобороны России.

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По данным Минобороны, средствами ПВО сбита оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США. Также уничтожено семь управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции и американский реактивный снаряд HIMARS.

Как уточнили в военном ведомстве, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118-ти районах. В частности, подразделения "Южной" группировки войск в районах Красногоровки и Константиновки в ДНР уничтожили более 700 военнослужащих ВСУ, три гаубицы и 105-мм орудие М119 производства США.

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