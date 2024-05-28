В России усовершенствуют механизм грантовой поддержки работ ученых

Об этом шла речь на собрании членов РАН

В России будет усовершенствован механизм грантовой поддержки работ ученых. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников на общем собрании членов академии. Оно посвящено трехсотлетию создания ведущего научного учреждения России.

На юбилейном мероприятии подвели итоги года и рассказали о важнейших достижениях отечественных исследователей. В 2023 году Российская академия наук обеспечила экспертное сопровождение деятельности 36 федеральных органов исполнительной власти.

Продолжается активная работа по обеспечению научно-технологического суверенитета государства.

"В условиях тех вызовов, которые перед нашей страной стоят, и я об этом отметил, что мы меняем форму научно-методического руководства институтами. У нас появляются другие программы, которых десятилетиями у нас не было. Это программы, связанные с обороной и безопасностью нашего государства", - говорит президент РАН Геннадий Красников.

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