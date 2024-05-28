В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула

Две самки принесли потомство с разницей всего в пять дней
В зоопарке Новосибирска - пополнение. На свет появились 12 котят манула - представителя семейства кошачьих, занесённого в Красную книгу.
Сразу две самки принесли потомство с разницей всего в пять дней. Детёныши родились в апреле. Первые недели жизни они находились в своих домиках с мамами, а теперь постепенно начали выходить на прогулку и с интересом исследовать окружающий мир.
По словам специалистов, котят не станут разлучать с родителями до года, а потом будет решаться вопрос о возможной их передаче в зоопарки России или других стран.