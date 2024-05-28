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В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула

14:57
  • вторник
  • 28 мая 2024

Две самки принесли потомство с разницей всего в пять дней

В зоопарке Новосибирска - пополнение. На свет появились 12 котят манула - представителя семейства кошачьих, занесённого в Красную книгу.

Сразу две самки принесли потомство с разницей всего в пять дней. Детёныши родились в апреле. Первые недели жизни они находились в своих домиках с мамами, а теперь постепенно начали выходить на прогулку и с интересом исследовать окружающий мир.

По словам специалистов, котят не станут разлучать с родителями до года, а потом будет решаться вопрос о возможной их передаче в зоопарки России или других стран.
 

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