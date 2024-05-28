В Москве стало больше камер, которые фиксируют нарушения мотоциклистов

Для порядка и безопасности

Более полутора тысяч камер теперь следят за мотоциклистами на столичных дорогах. Уйти от наказания за нарушение ПДД теперь очень сложно. Штрафовать двухколёсных будут так же, как и автомобилистов.

"Огромное количество составов эти комплексы фиксируют: превышение скорости, нарушение правил перестроения, перестроение через сплошную линию, движение по выделенной полосе для движения общественного транспорта, проезд на красный сигнал светофора и еще очень много других составов, которые фиксируют классические камеры", - говорит Магомед Колгаев, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения.

А еще с помощью искусственного интеллекта комплексы распознают отсутствие мотошлема. Каждая камера направлена по ходу движения потока. Это позволяет установить номер, который на мотоциклах сзади. Кроме того системы видеофиксации размещены там, где высок соблазн нарушить правила.

"В основном это вылетные магистрали, вылетные безсветофорные магистрали, где есть длительные перегоны, позволяющие мотоциклистам разогнаться там до достаточно высокой скорости", - говорит Магомед Колгаев.

Именно скорость и становится основной причиной большинства ДТП с мотоциклистами. В этом году сезон только начался и потому итоги подводить рано. Но с участием байкеров уже произошло 73 аварии. За короткий период погибло 3 человека и 78 пострадали. Вот кадры с места одного из последних ДТП: мужчина протаранил автомобиль, но дожидаться приезда сотрудников ГИБДД не стал. Но, видимо, так спешил, что врезался в трамвай. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. И таких любителей устраивать заезды наперегонки со смертью немало. Их не остановят ни камеры, ни штрафы.

"Ну, я не скажу, что я шибко нарушаю под камерами, потому что их видно заранее. Ну, я не скажу, что в городе позволяю себе нарушать правила дорожного движения. Получить эмоции от скорости можно на платной дороге, где нет машин, поэтому меня не волнуют эти камеры, которых стало больше", - говорит Светлана Большакова, начальник отдела мотошколы "Мосгортранса" Светлана Большакова.

Опытным же мотоциклистам адреналин не нужен. Жизнь дороже эмоций.

"Порядок на дороге прежде всего. Очень много байкеров новеньких, разнокалиберных, и не все безопасно передвигаются в потоке, поэтому чем больше камер, тем больше порядка", - говорит Петр Борисов, мотоклуб Motorrad, Москва.

Но камеры и штрафы - далеко не панацея. Чтобы движение мотоциклистов стало более безопасным, специалисты работают с дорожным покрытием, в том числе и с разметкой. На некоторых участках дорог ее меняют, а где-то и совсем убирают.

Раньше на этом перекрестке была так называемая вафельная разметка. Она особенно опасна для мотоциклистов в дождливую погоду. В случае наезда на нее ведущим колесом, транспортное средство может моментально потерять управление, что зачастую приводит к ДТП. Пока в столице убрали разметку только на нескольких перекрестках в качестве эксперимента. Впрочем, специалисты подчеркивают, что заботиться сегодня нужно не только о безопасности, но и о комфорте на дороге. Важно, чтобы соблюдались права всех участников движения.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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