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Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России

13:41
  • вторник
  • 28 мая 2024

Россия продолжает спецоперацию, несмотря ни на что

Ответ на вопрос о мерах, которые предпримет российская сторона в случае разрешения Запада киевскому режиму бить по территории России западными вооружениями, знают президент России Владимир Путин и российские военные. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля отметил в интервью "Известиям", что Москва видит отсутствие на Западе единства мнений о разрешении Вооруженным силами Украины атаковать Россию западным оружием.

Оголтелый запал на Западе начинает доминировать, но Россия будет стоять на своем и продолжит спецоперацию, подчеркнул Песков. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что удары западным оружием по российской земле нужно разрешить он назвал провокационным заявлением, которые делают "горячие головы".

Киевский режим просит официального разрешения западных доноров применять предоставляемое ими оружие для атак вглубь территории России. Однако на Западе боятся обострения и без того натянутых отношений с Москвой, а потому не могут договориться на этот счет между собой.

В частности, Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады. При этом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс полагает, что нет причин, по которым киевский режим должен воздерживаться от нанесения подобных ударов.

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