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В Новодевичьем монастыре открылся лапидарий с древними надгробиями

15:06
  • вторник
  • 28 мая 2024

Находки ещё нужно изучить

В Новодевичьем монастыре открылся лапидарий, где можно увидеть редкие древние надгробия, обнаруженные во время недавних раскопок на территории обители. Плиты из белого известняка 16-18 веков. По краям - искусная резьба, словно послание из прошлого.

Этими надгробиями когда-то отмечали могилы священнослужителей и вкладчиков обители, представителей высшей знати. Памятники обнаружили во время работ по понижению грунта на территории некрополя. Находки ещё нужно изучить. Поэтому сейчас они помещены в лапидарий.

"Кладбище здесь росло не вниз, что было бы удобно, можно опускаться ничего не разрушая, а оно росло вверх. Ну как культурный слой растет, так росло и кладбище, на старых погребальных сооружениях делали новые, и они сразу немного приподнимались, ещё и ещё", - объясняет Леонид Беляев, заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии Российской академии наук.

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Археологические раскопки в Новодевичьем монастыре
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь
Археологические находки в Новодевичьем монастыре
Археологические находки в Новодевичьем монастыре
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