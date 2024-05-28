Сохранили каждый элемент: В Москве продолжается реставрация доходных домов

В столице отреставрировали два доходных дома

Оригинальные двери, плавность форм и единство с природой даже в мельчайших деталях. Этот семиэтажный дом в стиле модерн был построен архитектором Чижиковым еще вначале 20 века. Теперь, в 21-ом обретает новую жизнь.

"Одной из главных задач перед специалистами Фонда капитального ремонта стояло воссоздать и восстановить все архитектурные элементы. Архитектурные элементы были тщательно расчищены, докомпанованы и окрашены с учетом исторических цветов", - говорит ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

Изначально здание было четырехэтажным и служило доходным домом. Когда в конце 40-х город начал разрастаться и появился дополнительный спрос на жилье, решили надстроить еще 3 этажа. Несмотря на внесенные изменения, стиль венского модерна остался практически нетронутым.

- Очень много архитектурных деталей, первоначальных, сохранилось.

- То есть, как можно сказать про эту входную группу?

- Да. Двери, оконные проемы. Все сохранилось с момента основания, 1901 год.

И так во всем: вертикальное окно высотой в 3 этажа наполняет естественным светом парадную лестницу, кованые решетки украшают балкон. Даже козырек подъезда сохранился в оригинале.

"Преобразилось все. Ведутся работы по подъезду, по электрике, также сделали работы по ремонту кровли. Особенно фасад. Фасад сейчас, если выйти дом посмотреть. Дом он очень красивый, со стороны улицы, со стороны двора", - говорит АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ.

А этот восьмиэтажный доходный дом 1906 года постройки - невиданный гигант своего времени. Возведен по проекту архитектора Шишковского, также в стиле модерн. Чтобы попасть на его последний этаж, в то время жителям приходилось использовать сразу 2 лифта. Сначала поднимались с первого до шестого, а после делали пересадку.

В момент постройки дом сразу приобрел свое прозвище - "небоскреб". На тот момент здание еще являлось самым высоким в городе, и даже пугало его жителей. Однако сейчас дом кажется малышом в сравнении с соседней высоткой.

При строительстве на украшении фасада решили сэкономить. Стиль модерн - лишь в небольших в деталях: металлические кронштейны под карнизом, овальные окна в мансардах, рисунок которых повторяется и во входной группе.

"Дом требовал больших объемов работ, которые и производились за недолгое время, в течение трех месяцев", - говорит СЕРГЕЙ КОНДРАТЕНКО, РЕСТАВРАТОР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Программа капитального ремонта домов - памятников архитектуры в Москве продолжается.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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