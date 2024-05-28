Говорили о премьерах и планах на новый сезон

"Директорская ложа": в Москве прошла последняя в этом сезоне встреча руководителей театров и концертных залов столицы.

Говорили о премьерах и планах на новый сезон, развитии инфраструктуры, изменениях в законе о благотворительности. Обсуждали и работу культурных площадок летом. У коллективов много творческих замыслов и не только гастрольных. Свои постановки коллективы представят на сценических подмостках общественных пространств столицы.

"Театры выходят на улицы. Запланировано большое количество выступлений московских театров в московских парках, на бульварах, на общественных пространствах, блестящие спектакли московских театров просто уже рвутся за стены исторических зданий!" - говорит Степан Орлов, заместитель председателя Московской городской Думы, председатель Попечительского совета Директорской ложи театров Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"