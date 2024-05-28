ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошла последняя в этом сезоне встреча руководителей театров

15:15
  • вторник
  • 28 мая 2024

Говорили о премьерах и планах на новый сезон

"Директорская ложа": в Москве прошла последняя в этом сезоне встреча руководителей театров и концертных залов столицы.

Говорили о премьерах и планах на новый сезон, развитии инфраструктуры, изменениях в законе о благотворительности. Обсуждали и работу культурных площадок летом. У коллективов много творческих замыслов и не только гастрольных. Свои постановки коллективы представят на сценических подмостках общественных пространств столицы.

"Театры выходят на улицы. Запланировано большое количество выступлений московских театров в московских парках, на бульварах, на общественных пространствах, блестящие спектакли московских театров просто уже рвутся за стены исторических зданий!" - говорит Степан Орлов, заместитель председателя Московской городской Думы, председатель Попечительского совета Директорской ложи театров Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заседание руководителей театров Москвы "Директорская ложа"
Заседание руководителей театров Москвы "Директорская ложа"
Заседание театров Москвы "Директорская ложа"
Заседание театров Москвы "Директорская ложа"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.