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На Поклонной горе открылся детский городской клуб "Лето Побед"

15:20
  • вторник
  • 28 мая 2024

В этом году в клубе - 10 направлений

В Москве в Музее Победы на Поклонной горе открылся детский городской клуб "Лето Побед". Насыщенную программу уже оценили первые участники.

В этом году в клубе - 10 направлений, в том числе спортивное, творческое, гражданско-патриотическое, историческое. Любители техники займутся программированием и 3D-моделированием, а творческие натуры найдут себя на занятиях театральным искусством и хореографией.

Дети будут участвовать в квестах, соревнованиях, развивающих играх и даже фестивалях.  Ведь в их распоряжении - огромная территория со множеством экспозиций и площадок, для активного отдыха. Дети участников СВО, а также из малообеспеченных семей, станут участниками клуба бесплатно.
 

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Клуб "Лето Побед"
Клуб "Лето Побед"
Клуб "Лето Побед"
Клуб "Лето Побед"
Клуб "Лето Побед"
Клуб "Лето Побед"
Клуб "Лето Побед"
Клуб "Лето Побед"
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