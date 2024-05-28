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Просто кость широкая: московский кот решил улизнуть из квартиры, но застрял в окне

15:26
  • вторник
  • 28 мая 2024

Вызволять животного пришлось спасателям

Просто кто-то слишком много ел. На северо-западе Москвы спасателям пришлось вызволять кота, который застрял между окном и железной решеткой. 

Довольно упитанный питомец решил прогуляться. Его не смутили ни второй этаж, ни узкая форточка. Уж слишком соблазнительной была погода.

Но кот столкнулся с непреодолимым препятствием. Пришлось мяукать и звать на помощь. Специалисты приставили лестницу и аккуратно вытащили усатого пленника. Всё произошло настолько  быстро, что коту даже худеть не пришлось.

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