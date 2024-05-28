ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С экс-депутата Госдумы Рашкина сняли судимость

14:01
  • вторник
  • 28 мая 2024

Политика наказали за браконьерство

Судимость с бывшего депутата Государственной думы Валерия Рашкина по уголовному делу о незаконной охоте снята. Об этом во вторник, 28 мая, рассказал адвокат Константин Лазарев.
Депутату Рашкину дали три года условно за убитого лося

По словам юриста, Рашкин уже получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока его доверитель считается несудимым, сообщает РИА Новости.

Эпопея с Рашкиным началась осенью 2021 года — в автомобиле, которым управлял политик, нашли разделанную тушу лося, при этом разрешение на охоту отсутствовало. Парламентарий пытался отрицать малейшую причастность к браконьерству, но в конечном счете признался, что убил животное на незаконной охоте.

После снятия с Рашкина депутатской неприкосновенности его осудили на три года лишения свободы условно. Бывший депутат заверил, что уже продал все свои ружья и больше не станет охотиться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.