С экс-депутата Госдумы Рашкина сняли судимость

Политика наказали за браконьерство

Судимость с бывшего депутата Государственной думы Валерия Рашкина по уголовному делу о незаконной охоте снята. Об этом во вторник, 28 мая, рассказал адвокат Константин Лазарев.

По словам юриста, Рашкин уже получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока его доверитель считается несудимым, сообщает РИА Новости.

Эпопея с Рашкиным началась осенью 2021 года — в автомобиле, которым управлял политик, нашли разделанную тушу лося, при этом разрешение на охоту отсутствовало. Парламентарий пытался отрицать малейшую причастность к браконьерству, но в конечном счете признался, что убил животное на незаконной охоте.

После снятия с Рашкина депутатской неприкосновенности его осудили на три года лишения свободы условно. Бывший депутат заверил, что уже продал все свои ружья и больше не станет охотиться.

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