Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака

Марс ведет себя на удивление тихо

Овны

Ваш Марс ведет себя на удивление тихо, но сегодня его расшевелил Хирон. Вы сможете посмотреть на какие-то вещи другими глазами, и это очень хорошая практика.

Тельцы

Говорят, шило в мешке не утаишь, и вам сегодня тоже будет трудно скрыть свои эмоции. Но и чужие недосказанности тоже будут бросаться в глаза. Делайте выводы.

Близнецы

Чей-то поступок или случайная фраза станут для вас открытием и могут даже привести к разрыву отношений. Старайтесь все же действовать с холодной головой!

Раки

Вы сделаете неожиданные открытия, касающиеся работы и карьеры. Не торопитесь с выводами и волевыми решениями. Кто знает, вдруг вы завтра передумаете?

Львы

Вам сегодня на удивление легко будут даваться иностранные языки. Можно обнаружить и другие таланты – не бойтесь выйти за границы представлений о себе!

Девы

Интуиция хранит немало тайн, но не всегда удается быть с ней в контакте. Сегодня тот день, когда ваши медитации, молитвы и другие практики сработают.

Весы

Сердце дрогнет после знакомства с кем-то интересным. Бросаться в омут с головой, может, и не надо, но и делать вид, что вам все равно, тоже странно.

Скорпионы

Вам лучше не назначать на сегодня важных встреч. Звезды предупреждают о риске внезапных проблем со здоровьем, так что будьте осторожны.

Стрельцы

Сегодня не грех сорваться с места и провести вечер на природе. Лучше сделать это в одиночестве – планеты обещают творческие озарения и ценные яркие идеи.

Козероги

Неожиданные гости или чей-то звонок могут застать врасплох. Чтобы легче пережить это вторжение, помните, что это лишь один день из вашей жизни.

Водолеи

Вы прочтете или услышите нечто такое, что впечатлит и взбудоражит. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который видит мир совершенно иначе.

Рыбы

Вы можете как получить незапланированные деньги, так и потерять их. В любом случае сохраняйте философский настрой. Как говорится, Бог дал – Бог взял.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"