Двое мужчин пострадали при падении обломков сбитого БПЛА в Балашихе

Повреждены три дома

Двое мужчин пострадали после падения обломков сбитого низколетящего воздушного шара в Балашихе.

Один из них получил рваную рану щеки, у второго пострадавшего зафиксирован ушиб мягких тканей стопы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Повреждения получили три жилых дома: один 17-этажный и два частных дома. Взрывной волной были выбиты стекла, в одном из частных домов начался пожар.

Инцидент произошел накануне. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат в микрорайоне Кучино. Как сообщили в Минобороны России, им оказался малоразмерный воздушный шар.

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