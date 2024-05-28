Врачи дали оптимистичный прогноз относительно состояния Фицо

Наблюдается позитивная динамика

Позитивную динамику наблюдают врачи в состоянии здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политик сейчас восстанавливается после покушения, он был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

В заявлении больницы сказано, что состояние здоровья премьера понемногу улучшается. Медики выразили надежду, что позитивная динамика будет сохраняться.

Ранее глава минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный, передает РИА Новости.

На жизнь Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, покушались 15 мая, после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов. Следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть сообщники.

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