ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи дали оптимистичный прогноз относительно состояния Фицо

13:53
  • вторник
  • 28 мая 2024

Наблюдается позитивная динамика

Позитивную динамику наблюдают врачи в состоянии здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политик сейчас восстанавливается после покушения, он был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Врачи в Словакии оценили состояние здоровья Фицо
Еврокомиссар напомнил премьеру Грузии о судьбе Фицо

В заявлении больницы сказано, что состояние здоровья премьера понемногу улучшается. Медики выразили надежду, что позитивная динамика будет сохраняться.

Ранее глава минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный, передает РИА Новости.

На жизнь Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, покушались 15 мая, после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов. Следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть сообщники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Роберт Фицо
Роберт Фицо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.