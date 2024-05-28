Глава "Росатома" назвал условие перезапуска Запорожской АЭС

Этот вопрос обсуждается с главой МАГАТЭ

Перезапуск Запорожской атомной электростанции в настоящий момент невозможен — к такому общему мнению пришли во вторник, 28 мая, директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Как подчеркнул Лихачев, безопасность является главным условием для перезапуска Запорожской АЭС. Он отметил, что время покажет, как будет решен этот вопрос — гарантиями безопасности или отводом линии фронта от атомного объекта.

При этом глава госкорпорации назвал обстрелы станции со стороны украинских войск единственным риском для безопасности Запорожской АЭС. Лихачев призвал МАГАТЭ стать "справедливым каналом" донесения до мирового сообщества информации о реальных угрозах.

Гросси подтвердил, что стороны достигли понимания по дальнейшим мерам для укрепления безопасности на Запорожской АЭС, а также обменялись мнениями по необходимым шагам, сообщает РИА Новости.

Украинские боевики неоднократно устраивали обстрелы ЗАЭС, хотя Москва предупреждала, что это грозит ядерной катастрофой, опасной не только для России и Украины, но и для всей Европы и мира. 22 мая украинский дрон-камиказе залетел на территорию транспортного цеха станции. К счастью, критических разрушений удалось избежать.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова указывала, что в мире серьезно вырос уровень ядерной опасности из-за деструктивной политики Запада, который не реагирует на действия Вооруженных сил Украины в отношении Запорожской АЭС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"