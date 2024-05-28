ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава "Росатома" назвал условие перезапуска Запорожской АЭС

14:39
  • вторник
  • 28 мая 2024

Этот вопрос обсуждается с главой МАГАТЭ

Перезапуск Запорожской атомной электростанции в настоящий момент невозможен — к такому общему мнению пришли во вторник, 28 мая, директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Главы Росатома и МАГАТЭ начали переговоры по ЗАЭС в Калининграде

Как подчеркнул Лихачев, безопасность является главным условием для перезапуска Запорожской АЭС. Он отметил, что время покажет, как будет решен этот вопрос — гарантиями безопасности или отводом линии фронта от атомного объекта.

При этом глава госкорпорации назвал обстрелы станции со стороны украинских войск единственным риском для безопасности Запорожской АЭС. Лихачев призвал МАГАТЭ стать "справедливым каналом" донесения до мирового сообщества информации о реальных угрозах.

Гросси подтвердил, что стороны достигли понимания по дальнейшим мерам для укрепления безопасности на Запорожской АЭС, а также обменялись мнениями по необходимым шагам, сообщает РИА Новости.

Украинские боевики неоднократно устраивали обстрелы ЗАЭС, хотя Москва предупреждала, что это грозит ядерной катастрофой, опасной не только для России и Украины, но и для всей Европы и мира. 22 мая украинский дрон-камиказе залетел на территорию транспортного цеха станции. К счастью, критических разрушений удалось избежать.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова указывала, что в мире серьезно вырос уровень ядерной опасности из-за деструктивной политики Запада, который не реагирует на действия Вооруженных сил Украины в отношении Запорожской АЭС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.