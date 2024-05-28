Президент США уверял, что американцы спасли мир от фашизма

Западные политики играют с огнем, поощряя невежество и историческую безграмотность — молодое поколение в европейских странах просто не знает о том, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, их этому не учили. Такое заявление сделал во вторник, 28 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что именно американцы спасли мир от фашизма.

Спикер Кремля отметил, что к исторической безграмотности на Западе прибавились попытки извратить факты и стереть все, что касается борьбы с фашизмом.

Незнание истории ведет к непониманию грозящей опасности — это относится и к возрождению фашизма, предупредил Песков. Он подчеркнул, что Россия должна продолжить рассказывать о роли советского народа в борьбе с фашизмом, сообщает РИА Новости.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что "нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами", но Вашингтон продолжает принижать роль Советского Союза в борьбе с фашизмом.

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников отмечал, что "сегодня наши отношения с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, включая и Францию, не по нашей воле находятся в своей низшей точке". При этом дипломат подчеркнул, что наш всеобщий долг – чтить память всех павших в борьбе с нацизмом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"