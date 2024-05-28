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Зеленский обвинил Байдена в поддержке России

14:22
  • вторник
  • 28 мая 2024

Он назвал слабой позицию Вашингтона по "мирному саммиту" в Швейцарии

Президент США Джо Байден своим отсутствием на "мирном саммите" в Швейцарии продемонстрирует поддержку президента России Владимира Путина. С таким утверждением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, возмущенный "слабой позицией" Вашингтона в этом вопросе.

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По словам Зеленского, он знает, что Америка поддерживает саммит – но непонятно, на каком уровне. Он уверен, что президент Байден нужен "саммиту мира" и лидерам других государств, которые смотрят на реакцию США, передает ТАСС.

О том, что американский лидер, вероятно, не примет участие в швейцарском саммите, ранее сообщило агентство Bloomberg. Зеленский высказался по этому вопросу на пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо, который пообещал выделить Украине очередной транш военной помощи.

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