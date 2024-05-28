Сергей Собянин анонсировал старт летнего сезона "Спортивных выходных"

Тренировки будут проходить в разных округах столицы

В Москве 1 июня стартует летний сезон сразу двух проектов: "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные".

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, тренировки будут проходить в разных округах столицы.

Для участников будут доступны 84 площадки. Помимо дворов и парков даже такие необычные, как крыши районных центров "Место встречи".

Виды спорта тоже самые разные - от фитнеса до баскетбола. А по выходным можно будет позаниматься в Парке Победы, на территории Культурного центра ЗИЛ или в 75-м павильоне на выставке-форуме "Россия".

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