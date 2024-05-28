ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Общались до трех утра: Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева

14:56
  • вторник
  • 28 мая 2024

Узбекский лидер пригласил к себе домой

Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба.
Путин рассказал об исполнении договоренностей с Узбекистаном

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. У Путина и Мирзиеева абсолютно доверительное общение, узбекский лидер пригласил коллегу к себе домой, где они общались практически всю ночь.

"Я знаю, что вчера они где-то часов до трех утра общались вдвоем", - сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Более того, Путин и Мирзиеев продолжили общение на следующий день в формате совместного завтрака.

"Полуличный полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе и вот до отъезда в аэропорт они как раз вместе завтракают, опять же продолжая все разговор", - поделился спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

Путин посетил Узбекистан с двухдневным визитом. Поездка была очень результативной, Москва и Ташкент подписали более 20 документов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.