Общались до трех утра: Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева

Узбекский лидер пригласил к себе домой

Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. У Путина и Мирзиеева абсолютно доверительное общение, узбекский лидер пригласил коллегу к себе домой, где они общались практически всю ночь.

"Я знаю, что вчера они где-то часов до трех утра общались вдвоем", - сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Более того, Путин и Мирзиеев продолжили общение на следующий день в формате совместного завтрака.

"Полуличный полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе и вот до отъезда в аэропорт они как раз вместе завтракают, опять же продолжая все разговор", - поделился спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

Путин посетил Узбекистан с двухдневным визитом. Поездка была очень результативной, Москва и Ташкент подписали более 20 документов.

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