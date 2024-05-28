Карл III выбрал замену Кейт Миддлтон

Кейт не появлялась на публике с декабря прошлого года

Карл III нашел замену Кейт Миддлтон. Обязанности, которые исполняла при дворе принцесса Уэльская, может взять на себя принцесса Беатриса Йоркская, пишет испанское издание Marca.

Газета напоминает, что Миддлтон не появлялась на публике с декабря 2023 года. Ссылаясь на сообщения источников в Великобритании, издание утверждает, что Карл III лично выбрал Беатрису в качестве замены Кейт.

Отмечается, что поводом для слухов стало неожиданное появление Беатрисы и ее сестры принцессы Евгении на приеме, который устроил король в саду Букингемского дворца. Позже сми подтверждали, что участие принцесс в приеме связано с болезнью Кейт Миддлтон.

35-летняя Беатриса Йоркская и 34-летняя Евгения Йоркская — двоюродные сестры принцев Гарри и Уильяма, племянницы короля Карла III. Их отец, принц Эндрю, лишился титулов из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней.

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