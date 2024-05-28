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Карл III выбрал замену Кейт Миддлтон

15:01
  • вторник
  • 28 мая 2024

Кейт не появлялась на публике с декабря прошлого года

Карл III нашел замену Кейт Миддлтон. Обязанности, которые исполняла при дворе принцесса Уэльская, может взять на себя принцесса Беатриса Йоркская, пишет испанское издание Marca.

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Газета напоминает, что Миддлтон не появлялась на публике с декабря 2023 года. Ссылаясь на сообщения источников в Великобритании, издание утверждает, что Карл III лично выбрал Беатрису в качестве замены Кейт.

Отмечается, что поводом для слухов стало неожиданное появление Беатрисы и ее сестры принцессы Евгении на приеме, который устроил король в саду Букингемского дворца. Позже сми подтверждали, что участие принцесс в приеме связано с болезнью Кейт Миддлтон.

35-летняя Беатриса Йоркская и 34-летняя Евгения Йоркская — двоюродные сестры принцев Гарри и Уильяма, племянницы короля Карла III. Их отец, принц Эндрю, лишился титулов из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней.

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